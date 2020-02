7700 livres de viande de gibier données à la communauté

Les dons de viande de gibier du programme Chasseurs généreux atteignent un total de 7700 livres pour la saison de chasse 2019, soit 1200 livres de plus que l’an dernier. Cette récolte représente plus de 46 400 portions de viande qui ont été distribuées par les organismes membres des Banques alimentaires du Québec.

La communauté de chasseurs sur les réseaux sociaux a grandement contribué à ce succès en faisant connaître le programme et en récoltant des dons par l’entremise d’ambassadeurs généreux. Ces derniers ont pris l’engagement de donner à chasseurs généreux sous forme d’une vidéo publiée sur Facebook, puis ont mis au défi leurs amis, collègues et abonnés afin de créer une chaîne de partage.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et le réseau des Banques alimentaires du Québec, tiennent à remercier tous les bouchers qui s’investissent bénévolement, les chasseurs, et les partenaires qui font le succès de ce programme année après année. La venaison récoltée est distribuée directement dans la région où elle est donnée et elle représente un précieux apport en protéines pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Les bouchers qui aimeraient participer à ce programme peuvent compléter le formulaire d’inscription disponible au www.chasseursgenereux.com.

Si vous n’avez pas récolté de gibier lors de votre dernière saison, mais désirez contribuer au mouvement de générosité un don en argent en vous rendant sur le site Web de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Les sommes recueillies servent à couvrir les frais de débitage pour les dons de bêtes complètes, de demi-bêtes ou de quartiers.