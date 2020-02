3000$ pour aider les enfants des écoles primaires

Récemment, le Club Inner Wheel de Saint-Georges a organisé une grande collecte en collaboration avec le magasin Canadian Tire, qui a permis d'amasser près de 3000$.

Ces sommes servent directement à aider les tout-petits et les enfants des dix écoles primaires de Saint-Georges et des environs. Cette aide aux enfants prend la forme de vêtements neufs, de repas chauds et de fournitures scolaires, le tout distribué en collaboration avec les intervenants du milieu scolaire.

Depuis sa création en 1983, le Club Inner Wheel de Saint-Georges a remis plus de 500 000$ à la communauté.

PHOTO : De gauche à droite, Lucie Labbé, directrice générale du magasin Canadian Tire, Thérèse Quirion et Charlotte Lortie, membres du Club Inner Wheel et Monique Vernier, propriétaire du magasin Canadian Tire de Saint-Georges.