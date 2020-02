Les équipes pédalent au 7e Cardio-thon!

Voir la galerie de photos

Pour une septième année, le gymnase du Pavillon du cœur voit actuellement 40 entreprises pédaler ou courir pour le Cardio-thon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. C’est à 8 h que le coup d’envoi a été lancé avec le maire de Saint-Georges, Claude Morin, qui est le président d’honneur de l’évènement.

Les différentes équipes se relaieront jusqu’à 20 h ce soir, pendant que la population est invitée à faire des dons pour encourager la mission de la fondation. Nouveauté cette année, au lieu de deux défis physiques, les participants peuvent essayer les quatre proposés qui donnent la possibilité de gagner des prix. Ils sont animés par les kinésiologues du Pavillon du Cœur.

Objectif de la fondation

Un total de 39 équipes l’année dernière avaient fait de nombreux efforts pendant 12 heures. L'adjointe à la direction de la fondation, Joannie Demers, explique avec enthousiasme que les objectifs sont déjà atteints.

« Hier, on était à 78 000 $. Ça continue de rentrer, on est vraiment chanceux. On avait un objectif de 70 000 $ qu’on a atteint, si je ne me trompe pas en milieu de semaine. On est rendu à 80 894 $, donc proche du 81 000 $. »

L’année dernière, l’évènement avait permis de récolter 67 000 $, alors que le but était de 30 000 $. Ainsi, encore une fois cette année, la Fondation vient d’atteindre déjà un autre record. Le montant total sera annoncé à 20 h à la fin du Cardio-thon.

Président d'honneur

Cette année, le président d'honneur est le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin qui pour une première fois animera «L’Heure du président» en compagnie de Simon Leblanc, Pro Ironman, de 13h à 14h.

Faire un don

Les gens peuvent donner jusqu’à 20 h, mais il sera toujours possible de donner encore sur la plate-forme en ligne sur : https://www.jedonneenligne.org/fondationcoeurbe/campagne/cardiothon

Les équipes participantes

Auto du Boulevard Kia, Blanchette Vachon, Boa-Franc, CAMBI, Groupe CANAM, CDID, Cégep Beauce-Appalaches, Centre Dentaire de Beauce, Cœur Battant, Défi Beauceron, Desjardins Entreprise, Desjardins Service signature, Desjardins valeurs mobilières-BMPR, Ébénisterie Chambois, EBI electric, Érablière familiale A.Bélanger.Inc, Finloc 2000 inc, GARAGA, Komotuel, Lemieux Nolet, Manac, Masonite, Matiss, Pharmacie Jean Coutu Daniel Lavoie, CFP Pozer, Quincaillerie Gaétan Caron et fils inc, Raymond Chabot Grant Thornton, Rocky Mountain, Sanitaire Fortier Beauce, Sinto, Soudure de Beauce, Transcontinental, Usagers Pavillon du Cœur, Vachon Subaru, Versatile, Ville de Beauceville, Ville de Saint-Georges, et WSP.

