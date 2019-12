La population invitée à relever le défi du 7e Cardio-thon!

Le Cardio-thon de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, une activité très attendue à tous les ans, se tiendra le samedi 15 février 2020. Ce défi, qui incitera les participants à dépasser leurs limites pour une 7e année, se déroulera dans le gymnase du Pavillon du cœur.



Les équipes inscrites se donneront donc le relais pendant 12 heures de cardio et d’endurance, sans interruption, entre 8 h et 20 h. Celles-ci pourront d’ailleurs faire le choix de leur équipement notamment entre les vélos stationnaires et les tapis roulants. Le comité organisateur élève toujours un peu plus ses attentes, et pour cette année, l’objectif a été fixé à 70 000 $.



Claude Morin à la présidence d’honneur



S’impliquant déjà dans la communauté depuis de nombreuses années, c’est le maire de Saint-Georges, Claude Morin, qui agira à titre de président d’honneur.



Le maire s’est dit heureux de s’associer à cet événement, lui qui a subi un infarctus en 2010 et qui a eu le privilège d’avoir accès aux différents services du Pavillon du cœur et à un suivi adéquat auprès des différents intervenants du centre.



« On ne planifie jamais ça. La beauté de ça, c’était la qualité du personnel qui était là. Les professionnels, qui nous aident et s’occupent de nous, m’ont redonné confiance. On peut vivre avec un infarctus très, très bien. La preuve, j’ai fait deux fois Compostelle, j’ai grimpé des montagnes dans les Alpes. Quand on se prend en main, on peut faire bien des choses. C’est la raison majeure pour laquelle j’ai dit oui. Je leur dois beaucoup », a-t-il souligné.



Toujours authentique, M. Morin a d’ailleurs incité les gens à participer à ce 7e Cardio-thon.



« La façon la plus facile, c’est de former des équipes. On a besoin d’équipes. On s’est mis un objectif de 70 000 $, et oui, on est capable de l’atteindre quand on veut. Quand on travaille ensemble, on fait quelque chose de bien. On vous attend le 15 février », a-t-il rappelé.



Une journée motivante et inspirante



Denis Bolduc, président de la Fondation du cœur, a indiqué que depuis ses débuts en 2014, le Cardio-thon n’a jamais cessé de grandir en popularité, notamment dans les deux dernières années.



« Les gens, la population, les entreprises sont déjà très sollicitées, parce qu’il y a beaucoup de campagnes de financement pour différents besoins. En étant réalisé, [l’objectif] va nous permettre de poursuivre la mission du Pavillon via la part de la Fondation, qui est là pour recueillir des sous. Je nous souhaite et je souhaite à toutes les équipes un excellent succès. C’est une journée qui est motivante et inspirante », a-t-il mentionné.



Jusqu’à maintenant, 24 équipes se sont officiellement inscrites sur une possibilité de 39. Certaines de ces équipes reviennent à chaque année pour prendre part au Cardio-thon, comme le Cégep Beauce-Appalaches, Cauca, le Centre de formation professionnelle Pozer, Boa-Franc, Desjardins et Ville Saint-Georges pour ne nommer que celles-ci.



« C’est comme un happening dans l’entreprise, parce que ça mobilise les gens dans la même business et contribue vraiment à la cause du Pavillon du cœur », a signifié M. Bolduc.



Lors de cette journée, les kinésiologues du Pavillon du cœur seront sur place pour animer et lancer des défis sportifs aux équipes. Les participants qui remporteront ces défis auront d’ailleurs la chance de gagner des prix.

L’heure du président : une nouveauté



Le comité organisateur du Cardio-thon a par ailleurs ajouté une nouveauté lors de la tenue de l'événement : l’heure du président. Les responsables des différentes entreprises seront ainsi invités à relever le défi avec le président d'honneur. Le moment choisi ainsi que l’animation de cette heure restent toutefois à déterminer et réservera des surprises.



Comment y participer?



Toute personne intéressée à contribuer au Cardio-thon peut le faire en inscrivant une équipe, en commanditant l’activité ou en faisant un don. Pour connaître les modalités et les coûts, obtenir le formulaire d’inscription ou pour toute autre information, les gens sont invités à visiter le site Internet de la Fondation, à l’adresse www.fondation.coeur.ca, ou à communiquer avec celle-ci par téléphone au 418 227-1843 ou par courriel à l'adresse [email protected].



Pour une nouvelle année, Desjardins est le partenaire officiel de l’événement. La Fondation compte également sur la grande collaboration de Radio Beauce et de Style Musique pour la réalisation de l’activité.

Rappelons que la Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus de son développement et de sa pérennité. Elle assure également l’accès à des technologies médicales avancées, et ce, dans un souci constant d’amélioration des services offerts aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou à risque de l’être.



