Programme d'aide à la déclaration d'impôt à Saint-Georges

Du 9 mars jusqu’au 7 avril, les personnes à faible revenu pourront bénéficier à Saint-Georges du programme d’Impôt bénévole pour les aider à compléter leur rapport. L’année dernière, ce sont près de 933 personnes qui ont été aidées gratuitement.

L’Association des retraités de l’éducation du Québec (AREQ) section Beauce-Etchemin, en collaboration avec la FADOQ offrira le service à la salle paroissiale de Saint-Georges-Ouest au 200,18e rue, près de la bibliothèque municipale tous les lundis et mardis, de 8 h 30 à 11 h 30.

Ce programme existe depuis plus de 31 ans ayant débuté en 1988. Un groupe de bénévoles composé de 17 personnes se mettront au travail pour compléter gratuitement les rapports d’impôts pour les personnes admissibles. Elles doivent avoir un revenu personnel maximal de 25 000 $, de 32 000 $ pour les couples et pour les familles monoparentales et un revenu maximum d’intérêt de 1 000 $. Cependant, les rapports d’impôts d’entreprises ou de travailleurs autonomes ni des personnes qui ont fait faillite, divorcées ou qui sont décédées (Succession) ne seront pas pris en compte.

CRÉDIT SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT

1.Le locataire ou sous-locataire devra présenter le RELEVÉ 31 (fourni par le propriétaire)

2.Le propriétaire d’une maison devra présenter le COMPTE DE TAXE FONCIÈRE 2019

NOTE : Si vous oubliez l’un de ces feuillets, ils ne pourront pas faire votre rapport d’impôt.

