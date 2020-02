Plus de 350 personnes à l'Assemblée publique sur le projet de révision du Règlement des forêts privées

Plus de 350 citoyens et professionnels du milieu forestier ont assisté à une assemblée publique de consultation sur le projet de révision du Règlement régional relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées. Cette assemblée a eu lieu au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, le jeudi 20 février.

La MRC des Etchemins a entamé le processus de révision dudit règlement en 2018, alors que celle-ci souhaitait entendre les commentaires et les suggestions du public avant d’en faire l’adoption finale.

À cet effet, le conseil de la MRC a adopté le 11 décembre 2019 un projet de règlement pour consultation après plusieurs rencontres du comité d’aménagement avec des organismes représentant la majorité des producteurs forestiers du milieu.

Il s’agit de la troisième révision du règlement forestier depuis son entrée en vigueur en 1996. La première révision remonte à 2005 et la deuxième, à 2013. À chaque fois, des assouplissements ont été apportés en réponse aux demandes des forestiers et ce sera encore le cas cette fois-ci. Le conseil de la MRC des Etchemins analysera maintenant les propositions transmises lors de la soirée de consultation publique.