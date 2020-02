Programmation spéciale pour la relâche scolaire

L’équipe d’animation de la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie propose une variété d’activités libres et gratuites du 1er au 9 mars durant la relâche scolaire.

Au programme : coloriage sur le mur, casse-têtes, tournoi de Mario Kart, bricolages, cinéma rigolo et jeux divers. Passionnés de jeux de société? Les abonnés pourront également profiter des différents jeux de société mis à leur disposition.

À LA RECHERCHE DE MES ANCÊTRES

Lundi 2 mars à 13 h 30 et 14 h 30

Assistez avec votre enfant ou petit-enfant à cet atelier qui vous permettra de compléter un arbre généalogique de façon ludique et captivante, adaptée à la clientèle jeunesse, en compagnie de spécialistes du Club mariverain de généalogie. Activité gratuite sur présentation de la carte « Passeport Plaisir-Loisir »!

JE CONSTRUIS UNE MARIONNETTE

Mardi 3 mars, 9 h à 12 h

Après une courte prestation avec ses différentes marionnettes, Anne Marionnette t’enseignera comment construire ta propre marionnette. Inscription obligatoire. Détails en page 6 de la programmation « Spéciale relâche ».

ARTISTE À L’ŒUVRE!

Mercredi 4 mars, 9 h à 12 h

Un atelier créatif où les adeptes des arts et du bricolage pourront fabriquer un personnage, s’initier à l’origami et confectionner un vitrail en compagnie d’une artiste passionnée. Inscription obligatoire. Détails en page 6 de la programmation « Spéciale relâche ».

PEINTURE LUMINESCENTE

Jeudi 5 mars, 14 h et 15 h 30

Cléobule et son assistante ont besoin de ta créativité pour créer une œuvre sans pareil qui s’illuminera dans le noir. Tu feras aussi des découvertes sur les fonds marins. Inscription obligatoire. Détails en page 6 de la programmation « Spéciale relâche ».

CINÉ-CLUB EN PYJAMA « SPÉCIAL RELÂCHE »

Jeudi 7 mars, 18 h 15

Joins-toi au « Ciné-Club », profite d’un agréable moment de plaisir entre amis…et régale-toi d’un savoureux maïs soufflé. Au programme « PIKACHU DÉTECTIVE ». Activité gratuite sur présentation de la carte « Passeport Plaisir-Loisir »!

MARINADE RACONTE UNE HISTOIRE

Vendredi 6 mars, 10 h

Apporte ton toutou préféré ou ta doudou et viens entendre un beau conte comme seule Marinade, la fée des histoires, sait les raconter. Tarifs et infos à la page 6 de la programmation « Spéciale relâche ». Inscription obligatoire!

TON TOUTOU FAIT RELÂCHE À LA BIBLIOTHÈQUE

Vendredi 8 mars entre 12 h et 18 h 30

Votre enfant a un toutou et souhaite lui faire vivre une expérience inoubliable? Pourquoi ne pas l’apporter pour quelques jours de congé entre « amis toutous » à la bibliothèque! L’enfant pourra venir le porter entre 12 h et 18 h 30, le vendredi 6 mars et le récupérer dès le lundi 9 mars, entre 12 h et 18 h 30. Activité gratuite sur présentation de la carte « Passeport Plaisir-Loisir »!

SAMEDI D’ÊTRE UN ARTISTE

Samedi 29 février et 7 mars à 14 h

Avec Marinade et une spécialiste des arts, viens bricoler et faire des découvertes tout en écoutant un nouveau conte! Activité gratuite sur présentation de la carte « Passeport Plaisir-Loisir »!

Pour célébrer le relâche scolaire, la bibliothèque sera spécialement ouverte les lundis 2 et 9 mars de 12 h à 18 h 30. Il est à rappeler que l’abonnement est gratuit pour les résidents de Sainte-Marie. Pour de plus amples informations, communiquez avec le personnel au 418 387-2301, poste 2237.