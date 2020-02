Une cession historique qui se passe bien entre le Bercail et l'Assiettée beauceronne

Depuis le 1er janvier 2020, l’équipe du Bercail et l’équipe de l’Assiettée beauceronne sont réunies sous une seule et même administration. Cette cession historique se passe d'ailleurs plutôt bien entre les deux organismes.



En effet, avec une moyenne de 48 repas chauds servis chaque jour de la semaine en janvier, la fréquentation normale du service de soupe populaire n’a pas été ralentie par les changements survenus.

« Nous sommes contents d’avoir pu faire en sorte que la clientèle régulière de l’Assiettée n’ait pas trop senti le changement de l’équipe de gestion. Dès la réouverture le 6 janvier, les femmes et les hommes fréquentant le service sont venus nous voir avec curiosité et les quelques inquiétudes qu’ils auraient pu avoir ont vite été calmées », a souligné la directrice du Bercail, madame Cathy Fecteau.

Évidemment, le fait que le cuisinier et quelques piliers de l’équipe de la cuisine sont demeurés en poste au niveau de l’Assiettée a favorisé cette transition en douceur. Tous les usagers connaissent Jean-Guy, le cuisinier, Éric, qui est toujours présent au service des repas, et Nicole, la super bénévole depuis 1993. La stabilité de ces personnes compte pour beaucoup.

L'organisme Au Bercail et son conseil d’administration tiennent à réitérer leur engagement à maintenir et à développer le service de l’Assiettée beauceronne pour s’adapter aux besoins de la clientèle dans les prochains mois et les prochaines années. La complémentarité du service avec la maison d’hébergement et l’Accueil inconditionnel offre de beaux avantages à l’équipe d’intervenant(e)s du Bercail pour la continuité des interventions et favorise l’émergence de nouvelles idées de projets et d’activités qui viendront se greffer peu à peu dans le futur. L’avenir s’annonce rempli de possibilités que l’équipe espère avoir les moyens de saisir.

Rappelons que le Bercail peut compter sur un cumul de 64 années (37 pour le Bercail et 27 pour l'Assiettée) de soutien communautaire à faire rayonner.