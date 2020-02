Le prochain café-discussion de Partage au masculin aura lieu en mars

La prochain café-discussion de Partage au masculin se tiendra le jeudi 6 mars prochain à 19 h et sera animé par Michel Roy. La rencontre se fera sous le thème En amour, quel est ton langage?​

Si l’amour est nécessaire pour amorcer une relation entre deux individus, c’est la communication efficace qui permettra de la faire durer longtemps. Pour communiquer efficacement avec quelqu’un d’une autre culture, nous devons connaître sa langue. Il en irait de même en amour. Nous devons décoder le langage d’amour de l’autre.

Selon Gary Chapman, conseiller conjugal et auteur populaire, il est rare dans un couple que les deux personnes vont exprimer leur affection par le même moyen. « Le langage de votre amour et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l’est du français. » C’est ce qui pose le problème de communication entre les amoureux au départ. Gary Chapman identifie cinq moyens d’expression, cinq langages, par lesquels chaque individu peut manifester son amour : les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Quel est votre langage d’amour? Connaissez-vous celui de votre conjoint-e?

Cette activité gratuite est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité. Les contributions volontaires sont acceptées.

Pour plus d’information, communiquez avec Partage au masculin au 418 228-7682.