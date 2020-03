Retour à l'heure avancée dans la nuit de samedi à dimanche

Le passage à l’heure avancée se fera dans la nuit du 7 au 8 mars. À 2 h du matin, nous avancerons l’heure pour passer à l’heure avancée de l’Est et malheureusement pour ceux qui devront se lever perdrons une heure de sommeil ! C’est un excellent moment pour vérifier que votre détecteur de fumée est bien en opération.

Lors des dernières années, plusieurs personnes ont perdu la vie lors d’un incendie. Dans la plupart des cas, l’avertisseur de fumée était soit inexistant, soit défectueux.

Test sur l’avertisseur

L’avertisseur de fumée demeure obligatoire, en vertu de la réglementation en vigueur. Pour vérifier l’appareil, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.

Il est de bon ton de tester sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. S’il émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. Il ne faut jamais installer de pile rechargeable et se fier à la date indiquée sur le boîtier.

En l’absence d’indication, il est fortement recommandé de le remplacer ; il a probablement plus de 10 ans.

Historique du changement d’heure

Dans le monde seulement 70 pays procèdent au changement à l’Heure d’été. Au Canada, c’est en 1918 que la décision a été prise afin d’ajouter des heures d’ensoleillement durant la période estivale. Le but était de profiter le plus longtemps possible de la lumière naturelle, de sauver de l’électricité et de rallonger les périodes de travail dans la fabrication de matériels militaires et de munitions.

Au Québec, la loi a été appliquée en 1924, mais chaque municipalité pouvait décider du jour où l’heure allait changer. La Loi sur le temps légal a été instaurée en 2006 pour normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis.