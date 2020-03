La 34e Expo Habitat Beauce s'en vient à grands pas

Quelques 75 exposants seront de la partie pour la 34e Expo Habitat Beauce qui se tiendra au Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges du 26 au 29 mars.

Cette année, l'événement se déroulera sous la présidence d’honneur d'Anne Paquet, propriétaire de CRÉA Architecture & Design, a annoncé aujourd'hui l'APCHQ Beauce-Appalaches par voie de communiqué.

Pendant quatre jours, le salon Expo Habitat Beauce 2020 rassemblera une grande sélection de professionnels et d’entreprises spécialistes de la construction, rénovation et du design. Ce salon constitue une fenêtre sur les dernières tendances.

Parmi les attractions, on retrouvera:

► Un loft urbain, réalisation de Construction Ernest Veilleux Inc, désigné par Anne Paquet, accompagné du Shed Chic aménagé sur une terrasse de rêve.

► Projet loge inspirante, réalisé par le consortium d’Armoires DLM pour la cuisine, Meubles Gérard Poirier pour le salon et la salle à manger et Canadian Tire pour la chambre des maîtres, désigné par Joelle Pelchat design et l’Effet n9uf.

► le casque de réalité virtuelle est de retour: visite virtuelle de maison, avant même qu’elle ne soit construite.

Cette année encore, la population pourra rencontrer plusieurs membres de l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) qui transige avec quelque 18 000 entreprises réunies au sein de 16 bureaux régionaux.

À noter qu'un service de garderie sera ouvert le vendredi à compter de 16h30 ainsi que le samedi et le dimanche aux heures d’ouverture du salon.

On peut obtenir de plus amples informations sur l'Expo Habitat en visitant le site Internet de l'événement.