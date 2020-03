La Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches lance un concours photo

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches lance le concours photo Chaudière-Appalaches : des paysages bien cultivés!. À cette occasion, les photographes amateurs et professionnels sont invités à envoyer leurs plus beaux clichés agricoles de la région.

Le comité organisateur du concours déterminera les photos finalistes qui seront présentées dans les expositions agricoles de la région cet été. Le public votera pour sa photo préférée. Trois prix en argent sont à gagner pour les photographes, soit 75 $, 125 $ et 200 $.

Il faut se rendre à l'adresse www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/concoursphoto pour les détails et pour participer. Moins de deux minutes et une photo de format .jpg sont nécessaires pour remplir le formulaire de participation. Les participants ont jusqu’au 15 mai 2020 pour soumettre leurs œuvres photographiques.

À propos de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches regroupe et représente les producteurs agricoles propriétaires des 5 541 fermes sur le territoire des 10 MRC de la région administrative de la Chaudière-Appalaches.

La Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches contribue à l’amélioration continue et durable de la qualité de vie de tous les producteurs agricoles et forestiers de la Chaudière-Appalaches, en agissant afin de promouvoir, défendre et développer leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. L’UPA est une organisation syndicale professionnelle, qui fonde sa raison d’être et son action sur les valeurs de respect de la personne, de solidarité, d’action collective, de justice sociale, d’équité et de démocratie.