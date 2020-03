Samuel Poulin, président d’honneur du souper-bénéfice de L’ADOberge Chaudière-Appalaches

C'est le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui agira comme président d’honneur du tout premier souper-bénéfice de L’ADOberge Chaudière-Appalaches qui se tiendra le 30 avril au Georgesville.

Ce grand souper gastronomique, sous le thème Persévérer jusqu’au Sommet, vise à amasser des fonds pour assurer le maintien et la gratuité de la maison d'hébergement de Saint-Georges, située dans le secteur ouest, et qui est en opération depuis 2017. La bâtisse comporte maintenant six lits fonctionnels qui permet de viser un accueil annuel de 85 à 100 jeunes.

L’objectif de la soirée est de 20 000$, une somme ambitieuse, mais réaliste, estiment les organisateurs, compte tenu de l’attachement rapide qui s’est créé entre la population et l’organisme qui vient combler un manque dans les besoins d’hébergement chez les jeunes et un support inestimable pour les parents dans la région.

« Si l’on se fie à nos événements passés, nous aurons droit à une soirée haute en émotions grâce entre autres au témoignage des hébergés qui démontrent de la vulnérabilité ponctuée d’humour, une sagesse naissante et un avenir qui promet d’être épatant », de signaler le directeur général de l'organisme, Jonathan Dussault.

Pour tout savoir sur l’événement et s’inscrire en ligne, visitez le site internet de l'organisme ou communiquez avec l'agent de développement Fred Montplaisir ([email protected] ou (418) 834-3603).

Membre du Regroupement des auberges du cœur du Québec, l’ADOberge Chaudière-Appalaches est un organisme communautaire autonome qui offre un service d’hébergement temporaire pour les adolescents de 12 à 17 ans.