Fermeture des établissements et édifices administratifs de la CSBE

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a annoncé la fermeture de tous ses établissements et édifices administratifs des secteurs suivants (voir liste ci-dessous) pour aujourd'hui, le mardi 10 mars :

Secteur Benoît-Vachon (Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Isidore, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et Scott)

.

Quant aux services de garde des écoles, leur ouverture est dictée par la politique adoptée à cet effet par chaque conseil d’établissement. À l’adresse http://www.csbe.qc.ca/Servicesdegarde, vous pourrez voir quels services de garde restent ouverts et lesquels sont fermés lors d’une fermeture des écoles.



Pour tous les autres secteurs, les cours sont suspendus pour les élèves du primaire et du secondaire, des centres d’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Lors des suspensions de cours, les services de garde sont ouverts. Précisons que tout le personnel doit se rendre au travail selon l’horaire prévu, à l’exception du personnel enseignant qui est autorisé à effectuer son travail de la maison.

Les élèves qui ont des cours du soir à l'éducation des adultes et en formation professionnelle seront avisés en cours de journée sur le site Internet de la commission scolaire, si ces centres seront ouverts en soirée.

Pour les activités prévues en soirée et pour les cours du soir de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, la population sera avisée en cours de journée.



École Jésus-Marie de Beauceville



L'école Jésus-Marie de Beauceville a également fait savoir qu'en raison de l’état de la chaussée très glissante à plusieurs endroits, l’établissement serait également fermé aujourd'hui.