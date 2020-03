Mention d'honneur du civisme au Joselois Gildor Fortier

Gildor Fortier, un camionneur de Saint-Joseph-de-Beauce, vient de recevoir une « mention d'honneur du civisme » lors de la cérémonie Hommage au civisme qui s'est tenue au Parlement de l'Assemblée nationale du Québec le 9 mars en présence de la ministre de la Justice, Sonia LeBel.

Les membres du Comité de sélection sur le civisme ont ainsi reconnu l’acte de bravoure exceptionnel qu’il a posé en 2018.

Alors qu’il circule à bonne vitesse sur la route 111 sud qui va vers le Témiscamingue, le 2 avril 2018, Gildor Fortier aperçoit une forme au beau milieu de la route. Immédiatement, il freine au maximum son poids lourd.

Quand il parvient à arrêter son engin, le chauffeur d’expérience à l'emploi du terminal de Saint-Georges de Transport Guilbault, se trouve à peine à un mètre d’un tout jeune bambin, âgé de deux ans, très peu vêtu. Il actionne les feux d’urgence de son véhicule et se précipite vers le petit. D’autres véhicules circulent autour de lui, certains le dépassent et d’autres le croisent. Il prend le petit dans ses bras et le ramène en lieu sûr.

Présent lors de la cérémonie de remise de médaille, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a indiqué sur sa page Facebook que c'est «un moment très émouvant auquel j’ai assisté. Un héros se cache au fond de chacun de nous, sachez-le. Reste à savoir à quel moment il surgira. Je vous adresse à mon tour mes hommages M. Fortier. »

PHOTO : Au centre, le camionneur Gildor Roy, entouré du député de Beauce-Nord, Luc Provençal et de la ministre de la Justice du Québec, Sonia LeBel.