Premier cas de COVID-19 confirmé dans Chaudière-Appalaches

La Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches a confirmé qu’une première personne était infectée au COVID-19 dans la région. C’est à la suite d’un voyage en croisière dans les Caraïbes.

La personne a contacté le 811 et a été dirigée immédiatement vers une urgence où elle a été prise en charge avec les mesures d’isolement requises et selon les protocoles en vigueur afin d’assurer la sécurité du personnel soignant.

Heureusement, la personne n’a pas eu besoin d’hospitalisation et a été placée en isolement à la maison pour une période de 14 jours.

Depuis son retour de voyage, la personne a été en contact avec un nombre restreint d’individus. Ceux-ci ont été identifiés et sont actuellement contactés par notre la Direction de santé publique.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches affirme qu’elle met tout en œuvre pour protéger la population et aussi soutenir son personnel qui s’efforce de donner quotidiennement des soins de qualité et sécuritaires.

Pour l’instant, il s’agit d’un cas isolé et seules les mesures suivantes doivent s’appliquer :

• Mettre en pratique des mesures d’hygiène respiratoires de base qui consistent à se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude pendant la toux et les éternuements ou avec un mouchoir et de jeter rapidement ce dernier à la poubelle ;

• Se laver fréquemment les mains au moyen de savon et d’eau ou d’un désinfectant à base d’alcool demeure une mesure importante à privilégier pour se prémunir contre la plupart des infections, dont la grippe et la gastro-entérite, qui sont les infections qui sévissent en cette saison hivernale au sein de la population québécoise.

Rappelons enfin que les personnes qui éprouvent des symptômes ou des inquiétudes concernant leur santé doivent communiquer avec Info-Santé en composant le 811, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Une ligne, mise sur pied par le gouvernement du Québec destinée à la population sur le COVID-19, est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h : 1 877 644-4545.