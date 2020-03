Coronavirus : Une médecin de la Beauce lance un cri du coeur

Une docteure de la Beauce a lancé un cri du coeur sur les réseaux sociaux en demandant à la population de suivre les consignes des autorités en place. L’interniste Julie Doyon était de garde la fin de semaine dernière à l’hôpital de Saint-Georges. Elle était bien placée pour faire un compte-rendu de la situation. En voici quelques extraits :

« Jʼai vu et vécu lʼorganisation de notre système de santé face à cette menace qui est à nos portes. Je vous encourage, et même jʼirais jusquʼà dire que je vous demande, s’il vous plaît, de respecter les directives de notre gouvernement concernant les mesures à prendre pour éviter au maximum la propagation de ce virus. »

« On nous demande, en tant que médecins, dʼêtre prêts à travailler dans des secteurs qui relèvent moins de nos compétences habituelles... Il sʼagit là de mesures exceptionnelles, du jamais vu même pour les plus âgés de mes confrères. »

« La communauté médicale craint évidemment pour la santé et la survie de la population, mais est aussi grandement préoccupée par la possibilité dʼun manque de ressources humaines et matérielles devant un trop grand nombre de patients à soigner. Déjà, on pense à économiser blouses, gants, masques, par crainte dʼen manquer. On compte le nombre de respirateurs artificiels dans chacun de nos milieux... en espérant ne jamais avoir à choisir entre deux patients à intuber, à soigner, à sauver, comme ce fut le cas entre autres en Italie. »

Un personnel proactif

Initialement, Dre Doyon adressait ce message à sa famille uniquement, mais ses proches l’ont incitée à passer le mot à un public plus large.

« C’est rare que je me présente comme Dre Doyon dans la vie de tous les jours, habituellement c’est juste Julie. Je veux inciter la population à suivre nos directives qui ne sont pas toujours prises au sérieux. C’est pour cela que j’ai décidé de rendre mon message public », nous a-t-elle expliqué au téléphone.

Malgré le ton grave de la situation, Dre Doyon se voulait avant tout rassurante. Elle affirme que le personnel de l’hôpital Saint-Georges est prêt à faire face à la crise.

« J’ai des collègues qui sont devenus très proactifs dans le dossier. Il y a toute une équipe ici qui s’est installée pour prendre en charge l’organisation des soins », nous a-t-elle expliqué.

Elle ajoute que plus de détails et de consignes sur les mesures mises en place dans la région suivront dans les prochaines heures.

Rappel des consignes

Pour finir, Dre Doyon a tenu à réitérer quelques consignes, soit :

Demeurer chez soi autant que possible en évitant les endroits publics ;

Se mettre en quarantaine si vous êtes âgés de 70 ans et plus ;

Vous laver les mains régulièrement ;

Évitez de consulter à lʼurgence ou au sans rendez-vous pour des raisons qui peuvent attendre ;

Si vous devez vous présenter à l’hôpital, respectez les consignes et soyez patients.

Dre Doyon conclut sur une note plus optimiste :

« Nous avons besoin de lʼaide de la population pour pouvoir passer au travers de cette crise. Mon vœu en ce dimanche 15 mars 2020, cʼest que lors de notre prochain party, vous puissiez me dire que ce message était trop alarmiste, que la communauté médicale et le gouvernement se sont emportés pour rien. Cela voudra dire que nos efforts auront porté fruit. »