COVID-19 : Moisson Beauce et plusieurs organismes continuent leurs activités

Malgré la situation actuelle liée à la COVID-19, Moisson Beauce n’a pas l’intention de cesser d’offrir leurs services qui sont essentiels pour plusieurs personnes de la région.

L’organisme tient à rassurer qu’en plus des normes de propreté habituelles dans leurs installations et des nouvelles normes d’hygiène reconnues et recommandées pour tous en cette période de prévention de contamination, ils ont mis sur place de nouvelles mesures afin d’assurer la santé et la sécurité de leurs employés, bénévoles, partenaires et organismes.

Un appel est lancé aussi auprès des différentes installations qui ont dû fermer leur porte et qui auraient un surplus de denrées périssables à les offrir à Moisson Beauce. Ils peuvent communiquer au : 418 227-4035 poste 201.

Organismes ouverts

MRC DES ETCHEMINS

L’Essentiel des Etchemins

MRC ROBERT CLICHE

Comité d’aide de Beauceville

Comité d’entraide Saint-Victor Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Joseph-de-Beauce

MRC NOUVELLE BEAUCE

RÉHAB de Beauce

MRC DU GRANIT

Centre Cérès

MRC DES APPALACHES

Centre d’entraide de la région de Disraeli (C.E.R.D.) Comité de soutien de Saint-Daniel

La Vigne

Le Samaritain

MRC DE BELLECHASSE

Frigos Pleins

MRC BEAUCE-SARTIGAN

Au Bercail

Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches (App. Sartigan) Havre l’Éclaircie

La Croisée des Chemins

L’Assiettée Beauceronne

Saint-Vincent-de-Paul de l’Est

Solidarité Beauce-Sartigan (CLSC)

Tirage de la Maison Moisson Beauce

À 2 semaines du grand tirage de la Maison Moisson Beauce, la vente de billets se poursuit dans les différents points de vente de la région ainsi qu’au bureau de Moisson Beauce, à la Maison Moisson Beauce et en ligne sur https://moissonbeauce.qc.ca/event/tirage-de-la-maison-moisson-beauce/.

Ils sont actuellement à valider auprès de la RACJ (Régie des alcools, des courses et des jeux) l’endroit où se déroulera le tirage. Une réponse sera transmise au cours de la semaine prochaine.