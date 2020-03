Mise à jour des événements et activités annulées dans la région

Voici une liste des événements et activités de la région qui ont été annulées et/ou reportés. EnBeauce.com vous tiendra informé au fur et à mesure des annonces. Nous invitons d'ailleurs toutes les organisations à nous faire parvenir toute info pertinente concernant leur événement ([email protected]).​

► Les activités de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce, qui devaient avoir lieu en avril, sont reportées à une date ultérieure. De même, le Gala des Perséides a officiellement été reporté au 3 octobre. Les employées de la CCINB sont toujours en fonction et peuvent être joint par téléphone, par courriel ou via une vidéo conférence.

► La MRC de La Nouvelle-Beauce maintient ses services pour les citoyens, mais demande de ne pas se déplacer au bureau de Vallée-Jonction et de privilégier les modes de communication que sont le téléphone, le courriel et le courrier postal.

► Du côté du transport collectif et adapté géré par Mobilité Beauce-Nord, les services de transport sont maintenus pour le moment, mais le nombre de clients est limité à trois par véhicule.

► Le point de service de la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ) situé aux Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie est fermé jusqu’à nouvel ordre. Nous aviserons la population dès sa réouverture.

► Depuis aujourd'hui, toutes les églises de la paroisse de Saint-Georges-de-Sartigan et de la paroisse de Saint-Jean-Paul ll sont complètement fermées pour une période indéterminée. Le secrétariat de la paroisse demeure ouvert avec un personnel réduit. Pour connaitre les heures de diffusion des messes (à huis clos), suivre la page Facebook de la paroisse.

Événements annulés et/ou reportés

20 mars

• Clinique des bénévoles de l'impôt de Sainte-Marie — (Reporté)

21 mars

• Spectacle de Ingrid St-Pierre — Centre Caztel de Sainte-Marie (Remis au 12 septembre)

24 mars

• Représentation des Grands explorateurs — Centre Caztel de Sainte-Marie (Remis au 16 juin)

25 mars

• À livres ouverts sur la santé mentale — CFP Pozer — Saint-Georges

27 mars

• Clinique des bénévoles de l'impôt de Sainte-Marie — (Reporté)

26 au 29 mars

• Salon Expo Habitat Beauce — Centre sportif Lacroix-Dutil

28 mars

• Salon des vins et spiritueux de Beauce — Centre Caztel de Sainte-Marie (Reporté)

29 mars

• Conférence Groupe des ornithologues de Beauce-Etchemin — Centre Culturel Marie-Fitzbach

3 avril

• Spectacle d'Angelique Francis — Centre Caztel de Sainte-Marie (Remis au 12 octobre)

23 avril

• Gala de l’Ordre du mérite georgien

22-23-24 avril

• Expo-printemps du Québec — Exposition agricole de Victoriaville