Voici la lettre reçu ce matin de la part de l'entrepreneur Martin Roy, victime d'une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux.

Communiqué intégral

À la suite d’informations circulant sur les réseaux sociaux concernant un récent voyage que j’ai fait en Europe, je me vois dans l’obligation de rectifier certains faits :

Oui je suis allé en France entre le 27 février et le 8 mars dernier, avec un groupe de parents accompagnant l’équipe de soccer dont fait partie ma fille. Nous sommes allés dans la région de Clermont-Ferrand et avons passé quelques jours à Paris. Contrairement à ce qui circule, je ne suis pas allé en Italie.

La situation du COVID-19, autant en France qu’au Québec, n’était pas la même à ce moment qu’elle l’est aujourd’hui et aucune mesure de sécurité n’était alors en place, ni à l’aéroport Charles-de-Gaulle, ni à l’aéroport Trudeau de Montréal.

Dès le lendemain de notre retour, Mme Jessie Daigle, conseillère en soins infirmiers au Service des maladies infectieuses de la santé publique de Chaudière-Appalaches, a communiqué avec le responsable de notre groupe pour prendre des informations sur les régions que nous avions visitées et valider si des personnes du groupe avaient des symptômes s’apparentant au COVID-19. Elle nous a recommandé de vérifier pendant 14 jours si nous voyions apparaître des symptômes mais en aucun cas, il n’a été question d’isolement.

Ceux qui me connaissent savent que jamais je n’aurais mis la santé de qui que ce soit en danger. J’ai agi comme assistant-coach pendant le voyage et, parce que la menace de la COVID-19 était présente quand même en Europe, j’ai multiplié les consignes d’hygiène et de sécurité auprès des jeunes.

Les messages qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux sont faux, ce sont des messages de diffamation et d’atteinte à ma réputation personnelle et je prendrai les dispositions légales nécessaires envers les personnes concernées si cela ne s’arrête pas immédiatement.

-Martin Roy