Deux nouveaux cas positifs confirmés en Chaudière-Appalaches

Le directeur de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches, Dr Philippe Lessard, confirme les deux nouveaux cas positifs dans la région portant à 15 le nombre de personnes infectées par la COVID-19. Ces 15 cas sont des personnes de retour de voyage ou qui ont été en contact avec les premiers cas positifs qui se trouvaient déjà en isolement.

Dr Lessard rappelle l’importance de respecter les mesures mises en place par le gouvernement ainsi que les recommandations émises par la Santé publique pour toutes les personnes qui sont en isolement ou en suivi des symptômes.

Toutes ces personnes sont en isolement à la maison et aucune n’est hospitalisée. De plus, toutes les personnes identifiées comme contacts étroits de ces nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement.

Rappelons que dans un souci de confidentialité et de respect des individus, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches n'est pas autorisée à divulguer des informations personnelles pouvant identifier une personne infectée par la COVID-19 ou son milieu (MRC, municipalité, ville, milieu de travail).

Rappelons aussi que les cliniques de dépistage à l’auto du CISSS de Chaudière-Appalaches peuvent effectuer 400 tests quotidiennement.