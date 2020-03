Moisson Beauce maintient un service continu

Au-delà des mesures générales de sécurité recommandées en cette période de pandémie, la banque alimentaire Moisson Beauce tient à réitérer à la population que ses mesures de prévention ont été rehaussées.

Rappelons que Moisson Beauce fait partie des services essentiels et par conséquence les installations demeurent donc ouvertes pour assurer un service continu aux personnes dans le besoin.

De plus, l'organisme propose aux résidents de tenir un registre de tous leurs déplacements personnels afin de pouvoir réagir rapidement et sécuritairement dans la mesure où il y aurait un appel à tous par la santé publique.

Tirage

Par ailleurs, Moisson Beauce poursuit la vente de billets de la Maison Moisson Beauce et ce jusqu’à lundi matin (30 mars) à 10h ou jusqu’à épuisement de l’inventaire. « Plus que jamais, nous avons besoin de la générosité des gens afin de maintenir nos services opérationnels et bien répondre à la demande qui semble s’accentuer en cette période d’insécurité collective », a indiqué Isabelle Lessard, responsable des communication.

Afin d’augmenter les mesures de sécurité, les responsables de la banque alimentaire demandent à la population de prioriser, dans la mesure du possible, l’achat des billet via le site internet. Le tirage de la maison est maintenu au lundi 30 mars mais contrairement aux années antérieures, l'événement ne sera pas public.