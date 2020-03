COVID-19 : 73 personnes infectées dans Chaudière-Appalaches

Le bilan du 27 mars pour Chaudière-Appalaches indique 15 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 73 le nombre total dans la région. Sur les 2123 tests, 1790 ont été déclarés négatifs pour le moment.

Toutes ces personnes sont en isolement à la maison et trois personnes sont hospitalisées. De plus, toutes les personnes identifiées comme contacts étroits de ces nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement.

La clinique désignée COVID-19 du CISSS de Chaudière-Appalaches a dépisté 229 personnes le jeudi 26 mars :

· 100 à la clinique de dépistage — service à l’auto du Centre Paul-Gilbert à Lévis

· 42 à la clinique de dépistage — service à l’auto à l’Hôpital de Saint-Georges

· 34 à la clinique de dépistage — service à l’auto à l’Hôpital de Thetford Mines

· 53 à la clinique de dépistage — service à l’auto à l’Hôpital de Montmagny