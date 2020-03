COVID-19 : 95 personnes infectées en Chaudière-Appalaches

On dénombre aujourd’hui 95 personnes infectées par la COVID-19, dont neuf nouveaux cas depuis hier en Chaudière-Appalaches. Parmi ces nouveaux cas, un provient du Manoir Liverpool portant à neuf le nombre de cas confirmés pour cette résidence. Des mesures rigoureuses ont été mises en place et sont maintenues pour assurer la sécurité des résidents et du personnel.

Toutes ces personnes sont en isolement à la maison et quatre personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs. De plus, toutes les personnes identifiées comme contacts étroits de ces nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement. Il y a un total de 2 200 tests qui sont négatifs.

Données statistiques de dépistage :

Nombre de cas dépistés : 2 668

La clinique désignée COVID-19 du CISSS de Chaudière-Appalaches a dépisté 169 personnes le dimanche 29 mars :

· 110 à la clinique de dépistage — service à l’auto du Centre Paul-Gilbert à Lévis

· 22 à la clinique de dépistage — service à l’auto à l’Hôpital de Saint-Georges

· 16 à la clinique de dépistage — service à l’auto à l’Hôpital de Thetford Mines

· 21 à la clinique de dépistage — service à l’auto à l’Hôpital de Montmagny