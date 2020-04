COVID-19 au Québec: un plateau prévu autour du 18 avril

Le sommet ultime de la pandémie de la COVID-19 au Québec serait atteint autour du 18 avril, selon la direction de la santé publique qui a a dévoilé cet après-midi les scénarios sur lesquels elle se base pour prévoir l’évolution de l’épidémie.

Les experts estiment entre 1263 et 8860 décès d’ici la fin du mois, mais s'attendent aussi à une stabilisation du nombre d’hospitalisations peu après la mi-avril, après quoi une décroissance devrait se produire, a indiqué en conférence de presse Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du Québec.

Le scénario pessimiste (B), basé sur le portrait de l'Italie, porterait le nombre de cas à 59 845 pour 8860 décès, 3 028 hospitalisations et 1 009 personnes aux soins intensifs

Le Portugal et l’Allemagne ont été retenus pour établir un scénario plus optimiste (A). Celui-ci présente près de 30 000 cas avec 1 263 décès, 1 404 hospitalisations et 468 cas aux soins intensifs.

Présentement selon les chiffres réels actuels, en prenant le scénario optimiste, le Québec se trouverait légèrement plus élevé que la courbe en termes de cas et de décès mais en deçà de celle-ci pour ce qui concerne les hospitalisations et les soins intensifs.

« On est dans une position relativement favorable, optimiste », de signaler Dr Massé.

Les autorités ont maintes fois répété que les données importantes à observer sont le nombre d’hospitalisations et celui des décès.

Rappelons que le premier ministre François Legault a expliqué, lors de son point de presse quotidien, qu’il ne prenait pas part à la présentation des projections parce qu’il veut lancer le message à la population qu’il ne s’agit pas de scénarios « politiques ».