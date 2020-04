Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin offre ses services en ligne 

Ayant comme mission d’intervenir auprès d’une clientèle vivant avec une maladie chronique ou ayant des risques de développer une telle maladie, le Pavillon du coeur Beauce-Etchemin a revu son offre de service afin d’adapter ses activités virtuellement après avoir dû suspendre ses activités pour une durée indéterminée.

Il sera désormais possible de participer à des cours de groupe, à des cours de cuisine et à certains programmes communautaires en ligne. Les professionnels de la santé seront également disponibles pour des rencontres individuelles via une plateforme virtuelle.

Pour toute l’équipe, il était important de poursuivre ses services puisqu’un mode de vie sain et l’activité physique permettent, entre autres, de réduire l’anxiété, d’améliorer le sommeil et de garder l’équilibre, ce qui est encore plus important en temps de crise sanitaire.

« La population est confinée à la maison et ça bouscule complètement notre quotidien. Pour nous, il était primordial d’aller à la rencontre de nos membres pour non seulement briser l’isolement, mais aussi pour les accompagner dans la prise en charge de leur santé », a mentionné Chantal Quirion, directrice générale du Pavillon du cœur.

À compter du 20 avril, une programmation diversifiée de cours sera disponible en ligne, autant en activité physique et de bien-être qu’en nutrition. Ne nécessitant pas ou peu de matériel, les activités seront accessibles à tous dans le confort de leur domicile : suffit d’avoir une connexion Internet et un appareil muni d’une caméra et d’un micro.

Pour voir la programmation et connaître les coûts, les gens intéressés sont invités à visiter le site Internet (www.coeur.ca/fr/horaire-et- programmation). Il sera possible de s’inscrire via le Web ou par téléphone (418 227-1843 poste 202).

Activités gratuites sur Facebook

L’accessibilité des services est une priorité pour le Pavillon. Recevant également un support financier des précieux donateurs de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, il était important pour les deux organisations d’offrir une portion des activités gratuitement.

Ainsi, des capsules d’information seront offertes chaque semaine par l’équipe du Pavillon par le biais de sa page Facebook « Pavillon du cœur Beauce-Etchemin ». Les abonnés auront également l’occasion d’interagir en direct avec les professionnels lors de vidéo en direct.