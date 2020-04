Invitation à un souper virtuel pour récolter des dons pour Au Bercail

L’organisme Au Bercail de Saint-Georges a dû réorganiser l’ensemble de ses services pour continuer de répondre aux besoins de la population tout en protégeant ses employés, ses résidents et ses autres utilisateurs de services.

D’ailleurs, la 12e édition du Souper Au Homard au profit de l’organisme se déroulera virtuellement. Le président d’honneur sera Joël Veilleux, propriétaire de Métro Laval Veilleux. La population est conviée via Facebook à une fin de semaine de Souper Au Homard à la maison. Les gens peuvent décider de ce qu’ils mangeront à la maison et devront prendre en photo leur souper, que ce soit le 22, le 23 ou le 24 mai. Puis, ils sont invités à la publier sur leurs réseaux sociaux et sur la page Facebook du Bercail. La photo la plus « aimée » par leurs abonnés gagnera une paire de billets gratuite pour l’édition 2021 du Souper Au Homard (prix d’une valeur de 250 $).

Finalement, une campagne de sociofinancement sera simultanément mise en ligne pour l’occasion avec l’objectif de récolter le plus d’argent possible pour permettre à l’équipe du Bercail de continuer à aider directement sa clientèle. Le comité organisateur souhaite amasser 20 000 $ qui viendront supporter une partie des coûts liés aux différentes mesures mises en place durant cette période de crise sanitaire et sociale sans précédent.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Au Bercail par téléphone au 418 227-4181, poste 224 ou par courriel au [email protected]