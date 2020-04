La résidence Aube Nouvelle veut rapprocher les familles

De plus en plus de résidences pour personnes aînées tentent de trouver des moyens pour que leurs résidents puissent continuer à garder un lien avec leur famille. La Résidence Aube Nouvelle à Saint-Victor a aménagé un parloir avec un plexiglas pour assurer la sécurité de tous et d’offrir des moments de réconforts.

Pour le moment, seuls les résidents des étages réguliers peuvent recevoir de la visite et sur rendez-vous seulement au 1er étage. Des plages-horaires de 30 minutes, du lundi au vendredi de 8h à 11h et de 13h à 16h ont été mises en place.

Pour les résidents du B2, la formule est différente. Les résidents devront demeurer à l’extérieur sur le balcon du 2e étage, tandis que les proches sont amenés à la porte de plexiglas tout en demeurant à l’intérieur.

La résidence demande aux visiteurs d’entrer par la porte avant double, à droite de la principale/salle à manger (une affiche vous indiquera l'endroit).Il est primordial que les visiteurs ne viennent pas s’ils présentent des symptômes grippaux et/ou une perte d’odorat et/ou nausées/diarrhée

- Si vous rencontrez un résident sur le stationnement, maintenir sans faute le 2 mètres

- En entrant dans la salle, vous désinfecter les mains

- Avant de quitter la salle, désinfecter votre fauteuil ainsi que la barre d'appui permettant d'ouvrir la porte