COVID-19 : deux nouveaux cas en Beauce

Chaudière-Appalaches compte six nouveaux cas positifs infectés par la COVID-10 pour un total de 355. Neuf personnes sont hospitalisées et elles sont toutes aux soins intensifs. Pour la région, on compte 204 personnes rétablies et nous sommes toujours à sept décès.

La Beauce a deux nouveaux cas tous les deux dans la MRC de la Nouvelle-Beauce.

Nombre de cas par MRC

Lévis : 212

Nouvelle-Beauce : 35

Beauce-Sartigan : 23

Appalaches : 21

Bellechasse : 18

Lotbinière : 17

Robert-Cliche : 16

Montmagny : 6

L’Islet : <5

Etchemins : <5

Situation au Manoir Liverpool

Un nouveau cas positif. On dénombre 28 cas confirmés parmi les résidents de la RPA et 13 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l’établissement.