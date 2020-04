La vente de garage communautaire 2020 de Saint-Martin est reportée

La vente de garage communautaire majeure, qui devait avoir lieu pour une cinquième année consécutive au Complexe Sportif Matra de Saint-Martin-de-Beauce le samedi 5 septembre 2020, est annulée. L'événement est reporté en 2021.

Cette décision a été prise récemment par la corporation Le Centre du Centre du Troisième Âge St-Martin.

Cette corporation sans but lucratif mise annuellement sur les revenus générés par cette activité pour financer la réalisation de projets de développement. Ce sera donc partie remise.

Œuvre de bienfaisance enregistrée, Le Centre du Troisième Âge St-Martin inc. célèbre en 2020 son trente-cinquième anniversaire d’existence.

En raison de l’urgence sanitaire de la COVID-19, tous les membres de son conseil d’administration, tout le personnel et de nombreux bénévoles sont mobilisés depuis le 12 mars 2020 pour sécuriser la Résidence pour personnes aînées Le Centre du Troisième Âge St-Martin, assurer les services réguliers en respectant les consignes de distanciation physique et réduire, tant que faire se peut, les impacts du confinement obligatoire chez les personnes aînées hébergées.

Le soutien reçu jusqu’ici de la communauté à bien des égards a été et demeure on ne peut plus apprécié. La Résidence d’hébergement compte 21 places.