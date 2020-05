Important don de viande hachée dans la MRC Robert-Cliche

Souhaitant soutenir les familles qui traversent une période difficile en ces temps de pandémie et de confinement, le Syndicat de l’UPA de Robert-Cliche fera plusieurs dons de viande au cours des prochaines semaines, en collaboration avec des producteurs agricoles de son secteur.

Afin que tout le territoire de la MRC Robert-Cliche puisse en bénéficier, ce bœuf haché sera remis à trois organismes d’entraide de la MRC qui préparent des paniers de produits agroalimentaires destinés aux familles en difficulté financière, soit le comptoir alimentaire L’Oasis de Saint-Jules, le Comité d’aide de Beauceville et la Société Saintt-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce.

L’objectif du Syndicat est de fournir environ 300 livres de viande par semaine à ces organismes, et ce, durant cinq semaines consécutives, soit une valeur approximative de 8 250 $.

Le Syndicat prendra en charge les coûts de transport et d’abattage de cinq vaches de réforme, en plus de donner un montant de 250 $ aux producteurs agricoles qui s’impliquent en offrant un animal.

Le Syndicat remercie déjà les fermes suivantes qui, par leur générosité, participent aux quatre premières semaines de cette démarche d’entraide en fournissant chacune un animal, soit la Ferme Davico de Saint-Joseph-de-Beauce (David, Loïc et Nicolas Poulin), la Ferme Cripoval de Saint-Jules (Véronique Cyr et Christian Groleau), la Ferme Buroco de Beauceville (Thérèse Busque, Martin, Yvon et Daniel Rodrigue) et la Ferme Franguimel de Saint-Odilon-de-Cranbourne (François et Vincent Pouliot).

Comme le Syndicat souhaite faire don d’une autre bête au cours du mois prochain, il sollicite les producteurs intéressés à contacter Alain Bernard dès que possible. Les dates d’abattage et les modalités de transport pourront être convenues entre les producteurs intéressés et le Syndicat de l’UPA de Robert-Cliche.