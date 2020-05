Un programme d’activité physique virtuel pour les adolescents 

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin vient de lancer son Programme Santé en milieu scolaire en mode virtuel compte tenu de la crise du coronavirus.

Ce programme est habituellement offert dans les écoles secondaires de la région à un groupe d’adolescents âgés entre 12 et 17 ans présentant malheureusement des facteurs de risque de développer une maladie chronique, mais qui sont motivés à modifier leurs habitudes de vie.

Depuis l’automne 2017, les étudiants de la Polyvalente Saint-François de Beauceville, de la Polyvalente Saint-Georges et de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont bénéficié du programme. Souhaitant poursuivre sa mission auprès de cette clientèle adolescente, le Pavillon lance son tout premier groupe-pilote en mode virtuel qui débutera le 18 mai.

Ce programme comprend des entraînements variés, la présentation de capsules santé, un défi à atteindre en groupe et l’accompagnement en continu d’un kinésiologue. Le tout sera offert gratuitement via la plateforme Zoom. Les objectifs du cours sont de sensibiliser les jeunes à l’adoption d’un mode de vie sain et de les outiller dans leur démarche. Depuis la situation de la COVID-19, il était encore plus important pour le Pavillon de rejoindre les jeunes, maintenant confinés à la maison.

Besoin de participants

Pour compléter son premier groupe, le Pavillon est à la recherche de 6 à 12 adolescents en Beauce-Etchemins souhaitant prendre part au projet. D’une durée de 5 semaines, le programme sera offert gratuitement les lundis et les mercredis, de 13 h à 14 h15, du 18 mai au 18 juin. Tous les jeunes intéressés peuvent s’inscrire sur le site Internet du Pavillon, par téléphone ou par courriel à [email protected] Pour en savoir plus sur le programme, une vidéo promotionnelle est diffusée sur la page Facebook du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.