Un citoyen de Sainte-Aurélie reçoit la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec

Michel Bélanger, citoyen de la municipalité de Sainte-Aurélie a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Malheureusement, M. Bélanger n’aura pas le droit à une cérémonie étant donné la situation particulière que nous vivons.

Cette médaille souligne l’engagement bénévole soutenu au niveau social et communautaire. Le récipiendaire est un exemple d’implication pour son milieu au niveau de l’Association des Riverains du lac des Abénaquis, du Comité Histoire et Patrimoine, de la Fabrique et plusieurs autres.

M. Bélanger est reconnu pour exercer une influence positive au sein de sa communauté.