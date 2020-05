Le CLSC de Lac-Etchemin aura une salle polyvalente pour les familles

Le CLSC des Etchemins a reçu un don de 7 500 $ du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec. Cette somme servira à développer un nouvel espace dédié à la clientèle jeunesse de la région des Etchemins.

Le projet de la Fondation Santé Beauce-Etchemin a été retenu pour soutenir les 0-5 ans et leur famille au CLSC de Lac-Etchemin.

L’aménagement d’une salle polyvalente, adaptée aux besoins des jeunes et des professionnels permettra, de l’avis du directeur adjoint du programme Jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches, Denis Lafontaine, d’offrir des services d’évaluation et d’intervention dans un environnement sécuritaire et stimulant tout en facilitant les interventions.

« Grâce à l’appui financier de TELUS et à la présence de la fondation, des actions significatives et novatrices sont initiées dans nos communautés et nous les en remercions sincèrement. Cela contribue au mieux-être de nos enfants », indique M. Lafontaine.

À son tour, la présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Manon Veilleux, reconnaît et salue cette collaboration soutenue de TELUS.

« Avoir un partenaire comme TELUS est un pur bonheur. L’an dernier, par exemple, des camps répits ont été mis de l’avant pour aider les jeunes en difficultés âgés de 6 à 12 ans en Beauce-Etchemin. L’expérience a été telle que le programme Jeunesse du CISSS a choisi d’y donner suite et de les reconduire en mars, cette fois-ci pour tout Chaudière-Appalaches. Malheureusement, en raison de la pandémie, c’est reporté. Néanmoins ce contexte ne freinera pas la réalisation de la nouvelle salle dans les Etchemins et ensemble, nous continuons tous d’avancer », conclut Mme Veilleux.