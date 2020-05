Revue annuelle à distance du Corps de cadets de Sainte-Marie

À cause du confinement, les membres du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie ont tenu leur 48e revue annuelle de façon virtuelle et ont procédé à leur remise annuelle de prix.

Sous forme de vidéos humoristiques, les cadets ont pu assister à un Facebook Live où les récipiendaires des différents prix ont été annoncés. Avec le clavardage, les cadets ont pu féliciter leurs amis par des commentaires d’encouragement.

Parmi les prix remis, notons que le Cadet-Adjudant Guillaume Boivin a remporté la Médaille d’excellence de la Légion royale canadienne pour son implication dans la communauté.

La Cadette-Adjudant-maitre Rachel Laflamme (photo) s’est quant à elle mérité la Médaille Lord Strathcona qui est remise au cadet s’étant le plus démarqué au sein de son corps de cadets en représentant le mieux le type de leader que l’on cherche à développer.

Finalement, la Cadette-Adjudant-maitre Lydia Bélanger a gagné le prix de la cadette d’exception remis au cadet qui, sans être le meilleur dans un domaine, se démarque dans toutes les sphères du programme des cadets.

Bien que les activités « en personne » du Corps de cadets soient terminées à cause du confinement, des activités virtuelles continuent chaque semaine afin de laisser les jeunes engagés.

Le programme des cadets continuera ces activités virtuelles tout l’été afin de remplacer les camps d’été qui ont été annulés pour 2020. Une plateforme d’apprentissage en ligne est en développement et les cadets qui devaient travailler sur le camp seront engagés pour développer et gérer des activités, et ce, à distance.

Le Corps de cadets 2898 Sainte-Marie cherche à développer la condition physique et les qualités de leadership des jeunes de 12 à 18 ans par le biais de défis et d’activités de groupe, le tout sans aucun cout pour les jeunes.