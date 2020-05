Brasseurs et détaillants s’entendent pour reprendre la consigne

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoit Charrette, RECYC-QUÉBEC, les détaillants, les dépanneurs et les brasseurs se sont entendus cette fin de semaine sur un plan de reprise progressive des activités de consigne.

Toutes les mesures relatives à cette reprise s'appliqueront dans le respect des directives émises par les autorités de santé publique.

Rappelons que le contexte actuel de pandémie nécessite l'application de mesures exceptionnelles, puisqu'il est difficile d'opérer la récupération normale des contenants consignés à l'intérieur des magasins.

Il a donc été convenu de permettre la reprise des contenants consignés à l'extérieur, et ce, dans le respect des règles de distanciation physique.

Bien que diverses activités de reprise des contenants aient déjà débuté, les nouvelles modalités de récupération des contenants consignés sur lesquelles les parties se sont entendues entreront pleinement en vigueur dans la semaine du 18 mai.

Les nouvelles mesures seront communiquées par RECYC-QUÉBEC au cours des prochains jours, et les citoyens seront invités à contribuer à l'effort de récupération et à prendre des précautions afin que la reprise des opérations chez les détaillants puisse s'effectuer de façon sécuritaire pour tous.

Par ailleurs, de grandes corvées locales continueront d'être mises sur pied au cours du mois de mai, comme ce fut le cas au cours des derniers jours.

Principales modalités de récupération

• Lorsque cela est possible, les détaillants reprendront les contenants consignés apportés par la population dans des espaces extérieurs situés dans leur stationnement.

• Lorsque la récupération sur le terrain de leurs commerces n'est pas possible, les détaillants se sont engagés à organiser des opérations de grandes corvées dans des espaces municipaux ou encore dans les stationnements de centres d'achat en collaboration avec des organisations communautaires et municipales.

• Les opérations de récupération pourront prioriser la récupération de contenants tels que les bouteilles de bière à remplissage multiple (CRM), en collaboration avec les brasseurs et récupérateurs concernés.

• Toutes les parties, ainsi que RECYC-QUÉBEC avec la collaboration de Consigneco et Consignaction, contribueront à relayer, via les médias sociaux et les autres médias pertinents, l'information relative aux endroits, aux dates de collecte et aux critères à respecter pour faciliter le retour des contenants.

Au besoin, ces moyens pourront être réévalués et ajustés au cours des deux semaines suivant leur mise en place.