COVID-19 : 92 cas en Beauce depuis le début de la pandémie

La région de Chaudière-Appalaches a comptabilisé 450 cas depuis le premier test positif représentant 5 nouveaux cas depuis hier. Deux nouveaux cas se sont ajoutés pour la Beauce pour un total de 92.

Six personnes sont hospitalisées et la moitié sont aux soins intensifs. On compte actuellement 367 personnes qui se sont rétablies. Chaudière-Appalaches est toujours à 8 décès.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 267 214

Nouvelle-Beauce : 47 41

Appalaches : 29 24

Beauce-Sartigan : 24 24

Lotbinière : 26 15

Robert-Cliche : 21 18

Bellechasse : 19 17

Montmagny : 7 7

Etchemins : 6 <5

L'Islet : <5 <5

Situation au Manoir Liverpool

Aucun nouveau cas confirmé. On dénombre deux cas actifs (résidents actuellement infectés) parmi les résidents et un total de 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé.