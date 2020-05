Chaudière-Appalaches: 406 personnes rétablies sur 484 cas signalés

Quelques 406 personnes sont rétablies de la COVID-19 sur les 484 cas recensés dans Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie.

Sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan, les 24 cas signalés sont tous rétablis. La proportion est de 46 sur 51 pour La Nouvelle-Beauce et de 23 sur 28 pour Robert-Cliche.

Selon le dernier bilan de la santé publique régionale, six personnes sont hospitalisées et trois sont aux soins intensifs. Et le nombre de décès se maintient à huit.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 275 232

Nouvelle-Beauce : 51 46

Appalaches : 45 26

Robert-Cliche : 28 23

Lotbinière : 26 22

Beauce-Sartigan : 24 24

Bellechasse : 19 18

Montmagny : 7 7

Etchemins : 6 5

L'Islet : <5 <5

Au Québec, à ce jour, 46 838 cas confirmés de COVID‑19 (+ 697), dont 3 940 personnes décédées (+ 75), ont été signalés.