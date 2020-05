La SSJB lance l’opération « Le lys contre-attaque »

À un mois de la Fête nationale du Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) annonce aujourd’hui le démarrage d’une vaste campagne de distribution de masques à l’effigie des emblèmes par excellence du peuple québécois : le drapeau national et la fleur de lys.

En tout, il y a quatre modèles de masques entièrement tissés et fabriqués au Québec; les couvre-visages sont doublés et fabriqués à partir de matériaux de qualité, avec un tissu antimicrobien 100% polyester.

Pour chaque masque vendu, un autre sera destiné à des fins communautaires, la SSJB s’engageant à en offrir gratuitement à un maximum d’organismes.

Cette campagne est le fruit d’un partenariat avec l’entreprise québécoise ImageFolie qui a généreusement accepté d’y consacrer tous les profits tirés de la vente de ces masques.

Disponibles dès maintenant au prix avantageux de 14,98$ plus les frais postaux, les masques fleurdelisés peuvent être commandés via le site lelyscontreattaque.quebec.

Le président de la section montréalaise, Maxime Laporte, a fait valoir : « Bien que cette année, la Fête nationale sera soulignée sans grands rassemblements, – distanciation sociale oblige –, nul doute que l’esprit de fierté et de solidarité nationale, si caractéristique des célébrations du 24 juin, n’en sera pas moins au rendez-vous ! Après plus de quatre siècles d’une histoire faite d’intempéries de toutes sortes, je crois que l’une des premières forces de notre nation réside dans notre capacité à nous serrer les coudes et à prendre soin les uns des autres. C’est une façon sympathique d’afficher nos couleurs et notre unité, et de se dire : surtout, ne lâchons rien ; tous ensemble, nous vaincrons ce fléau ! Et nous sortirons encore plus forts de cette épreuve ».

La SSJB termine en invitant les organismes qui aimeraient bénéficier de cette initiative à communiquer avec elle.