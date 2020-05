La Fondation Santé Beauce-Etchemin amasse près de 580 000 $

Malgré l’interruption précipitée de la fin de la campagne annuelle de financement le 12 mars en raison de la pandémie du coronavirus, la Fondation Santé Beauce-Etchemin a dépassé son objectif et recueilli cinq cent soixante-dix-huit mille cinquante-six (578 056 $) grâce à la générosité de ses fidèles donateurs.

« Ce résultat est comparable à celui de l’an dernier et nous permet de répondre à l’ensemble des demandes d’acquisition des équipements médicaux figurant sur la liste du CISSS de Chaudière-Appalaches. Et ça, nous le devons au soutien des médecins, du personnel et des retraités du réseau de la santé, des instituions financières, des municipalités, des entrepreneurs et commerces de notre région, mais aussi à l’ensemble de la population qui, par le biais du publipostage et du télémarketing, lequel a généré près de cent quatre-vingt-cinq mille dollars (185 000 $), contribuent à appuyer la cause de la santé chez nous. À toutes et à tous, un très grand et sincère merci », indiqué par voie de communiqué de presse la présidente de l’organisme, Manon Veilleux.

Dû à la COVID-19, certaines activités comme le bingo télévisé, le publipostage, le 24DH ou le triathlon du Lac-Poulin par exemple, ont été annulées. « Le résultat de la campagne 2019-2020 vient donc contrebalancer ces annulations et nous aide à remplir notre mission », ajoute Mme Veilleux.

Rien n’est plus pareil à la fondation. Elle aussi doit s’adapter. À chaque printemps l’organisme acheminait un feuillet pour faire part de ses réalisations et solliciter les siens. Vu la situation actuelle et par respect pour chacun des membres de notre communauté, du milieu des affaires et des commerces, elle s’est abstenue.

Signe prémonitoire ou non, souvenons-nous que la campagne 2019-2020 était inscrite sous le sceau de l’amour, de la bientraitance, de l’humanitude et visait à prendre soin des aînés vivant dans les centres d’hébergement de Beauceville, Richard-Busque et du Séminaire ainsi qu’à doter les soins critiques, c’est-à-dire les soins intensifs et l’urgence, de « fast-écho » à l’Hôpital de Saint-Georges. Des appareils étaient aussi requis, notamment, en mammographie, médecine de jour, pédiatrie, sur les unités de chirurgie, de médecine et dans les Centres de jour.