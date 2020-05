De nouveaux locaux pour Le Berceau à compter du 8 juin

L'organisme Le Berceau aménage dans de nouveaux locaux « plus grands, plus adaptés à la clientèle et répondant aux besoins de l’organisme et des jeunes familles le fréquentant », ont indiqué les responsables par voie de communiqué de presse.

Le Berceau habitera désormais au 255, 136e Rue à Saint-Georges. Le local rénové pourra accueillir plus de mamans et d’enfants.

Depuis le début de la crise du coronavirus, Le Berceau s’active pour répondre aux besoins des jeunes mamans de la région de la Beauce, des Etchemins et des Appalaches.

Plusieurs services ont été maintenus et adaptés comme l’accueil et le soutien via Zoom ou Messenger, le dépannage matériel sans contact et des rencontres de groupe hebdomadaires virtuelles.

Il est maintenant possible de venir dans les locaux, une famille à la fois et sur rendez-vous, pour du coup de pouce matériel ou pour du soutien.

Nouveaux services

De plus, quatre nouveaux services seront offerts à partir du 1er juin.

« D’la belle visite » consiste à offrir à la maman un moment pour venir jaser avec une intervenante dans la cour du Berceau ou chez-elle.

Le « Répit-poussette » sera offert pour permettre une pause à la maman par le biais d’une intervenante ou d’une éducatrice qui ira promener son enfant.

« Le bonheur du mois » permettra aux jeunes mamans de recevoir des cadeaux pour égayer leur été et se fera sous forme de concours.

« Le p’tit potager » est un projet de jardin communautaire qui se fera dans la cour arrière du Berceau de Sainte-Marie. Les mamans seront invitées à venir jardiner et à bénéficier des récoltes pour elles et leurs familles.

Aussi, comme par les étés précédents, des activités extérieures hebdomadaires seront offertes aux jeunes mamans et à leurs enfants.

Le Berceau rappelle que tous les services sont offerts en respectant la distanciation sociale, en utilisant notamment du matériel de protection et en observant les consignes sanitaires recommandées.

Le Berceau est un organisme pour les jeunes mamans de 25 ans et moins en périodes prénatale et postnatale ainsi que leurs enfants. C’est un lieu accueillant qui permet à ces mamans de rencontrer d’autres jeunes mamans, de partager leurs expériences et d’être soutenues dans leur rôle de mère.