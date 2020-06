Des masques au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin lance sa ligne de masque qui comprend deux modèles, dont les profits des ventes seront remis à la Fondation. Le coût est de 15 $.

L’entreprise beauceronne Vêtements Pulsation a conçu les masques lavables non médicaux. Ils offrent une triple épaisseur et un élastique tour de tête pour plus de confort. Toute personne intéressée en à acheter peut passer une commande sur le site transactionnel de la Fondation au www.fondation.coeur.ca (onglet « Masques ») d’ici le 18 juin pour faire partie de la première commande. À noter que d’autres commandes suivront cette date.

Représentant les personnes atteintes de maladies chronique ou à risque de l’être, la Fondation voit en cette nouvelle activité de financement une autre occasion de participer à la santé et à la sécurité de la population en Beauce-Etchemins, surtout en période de pandémie. L’organisme invite donc toute la population, mais aussi les entreprises en Beauce-Etchemins, à participer à l’initiative. De ce fait, pour les commandes de 50 masques et plus, ceux-ci seront vendus à 12 $.

Pour plus d’information, les personnes intéressées peuvent communiquer avec la Fondation au 418 227-1843 ou à [email protected]