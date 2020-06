Une célébration en formule ciné-parc à l'Église Baptiste Évangélique!

Forcé comme bon nombre de célébrants d'utiliser les médias sociaux pour transmettre les enseignements de la parole divine, le pasteur Sylvio Janelle n'en pouvait plus de ne pas être en contact réel et direct avec ses ouailles de l'Église Baptiste Évangélique de Saint-Georges.

Mais demain matin, en ce premier dimanche de l'été, il a convié les membres de sa congrégation à être présents à l’église en personne, à compter de 8 h, pour une célébration en formule... ciné-parc!

En effet, Sylvio Janelle prêchera en personne pour la première fois depuis la mi-mars, à partir de la petite galerie de la sortie de secours avant de l'église sise au 17645, boulevard Lacroix, du côté du poste de police de la Sûreté du Québec.

Les fidèles, eux, se trouveront juste en face du pasteur dans le vaste stationnement de l'édifice. Ils pourront écouter la célébration dans leur véhicule en syntonisant l'indicatif 89.1 FM avec la radio de leur voiture puisque le pasteur Janelle a déniché un émetteur FM pour l'occasion!

Cela permettra aussi de bien saisir les propos de la célébration pour les personnes qui ont de la difficulté à entendre.

« Si vous pensez que c’est une bonne idée et que vous avez hâte de voir les frères et les sœurs de l’Église, je vous encourage à être présents. Si, pour une raison ou pour une autre, vous choisissiez de rester à la maison, la prédication sera quand même présentée en direct sur Facebook. Vous pourrez vous connecter exactement comme dans les derniers mois », a signifié M. Janelle dans son invitation aux membres de cette communauté.

L'Église Baptiste Évangélique a reçu la permission des responsables de la santé publique et de ceux de la Ville de Saint-Georges pour tenir la célébration qui se déroulera dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation.

Aussi, compte tenu de la canicule qui sévit, la célébration a été devancée d'une heure alors que les passagers des véhicules pourront actionner leur système d'air climatisé pour être confortables durant la cérémonie.

« Personnellement, ça me fera un grand bien de parler à des gens plutôt qu'à un téléphone! », de faire remarquer le pasteur Janelle qui, à la lumière des tensions raciales qui ont suscité les manifestations que l'on connait aux États-Unis et dans le monde, invitera ses fidèles à réfléchir sur « nos propres préjugés et à ce que la Parole de Dieu a à dire là-dessus. »