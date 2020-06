Briser l'isolement des personnes aînées avec des jardinières

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a mis en place le projet Jardinons nos balcons ! pour les citoyens aînés vivant en logement social et communautaire. Un total de 1000 aînées deviendront des jardiniers le temps d’un été pour briser leur isolement, leur faire vivre du bonheur, à redonner de l’espoir et à favoriser la saine alimentation.

« Nous croyons que le jardinage de balcon est une avenue prometteuse pour favoriser le bien-être et réduire les impacts psychologiques néfastes. De plus, il s’agit d’une solution aux jardins communautaires et collectifs qui pourront difficilement ouvrir avec plusieurs mesures de protection, ce qui limitera l’utilisation pour les aînés. Les jardins de balcon sont donc une solution pour faciliter cette activité dans le nouveau contexte », a tenu à préciser Dre Liliana Romero, directrice de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Des jardinières seront installées et tout le nécessaire sera remis pour qu’ils puissent se créer un petit jardin.

« Les aînés en logement social et communautaire ont vécu plusieurs petits deuils en plus du confinement : fermeture de leurs salles communautaires et autres lieux de rassemblement, annulations des activités sociales, etc. Le projet Jardinons nos balcons ! permet de gâter nos aînés et de leur redonner un peu d’espoir », a mentionné François Roberge, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Lévis et représentant du Comité des partenaires régionaux du soutien communautaire en logement social et communautaire de Chaudière-Appalaches.

Ce projet mobilisateur est une manière de contribuer à réduire les inégalités accentuées par la pandémie, à promouvoir la santé mentale, la saine alimentation pour tous et de mettre un peu d’espoir dans le cœur des aînés.

« Je suis très heureuse de ce projet qui permettra à nos aînés de donner vie à leurs balcons cet été et de prendre goût au jardinage. Cette activité permettra à certains d’entre eux de se renouer une passion pour le jardinage tout en encourageant des serres locales qui prennent part à ce projet », a souligné Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac.

Les partenaires locaux

Nouvelle-Beauce : La Rencontre et Ville de Sainte-Marie

Robert-Cliche : Les Jardins Donnez au suivant, Canac, Le Grand Marché, Le Potager ornemental de Catherine, Jardin Pleines saveurs, Les Jardins de Jean-Christophe, Potagers de la Loupe

Beauce-Sartigan : Moisson Beauce, Canac, Le Grand Marché, Le Potager ornemental de Catherine, Jardin Pleines saveurs, Les Jardins de Jean-Christophe, Potagers de la Loupe