Héma-Québec sera à Saint-Georges le mardi 7 juillet et mercredi 8 juillet afin de récolter du sang pour leur banque.

Les gens pourront se présenter entre 13 h 30 et 20 h à la salle paroissiale dans le secteur ouest au 200, 18e Rue. L’objectif à atteindre est d’avoir 100 donneurs par jour.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de donneurs partout dans la province a diminué et les personnes de 70 ans et plus peuvent à nouveau donner.