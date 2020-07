Comment fonctionne la clinique de dépistage mobile?

La clinique de dépistage mobile du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) est à Saint-Georges jusqu’au mercredi 8 juillet. Que devez-vous savoir si vous voulez utiliser ce service?

La clinique est installée dans le stationnement de l’église de Saint-Georges devant la 18e rue sur la rive Ouest.

« Les gens doivent se présenter sur place. On prend les noms à partir de 9h, puis on donne des rendez-vous. L'activité de la clinique commence à 10h. On demande aux gens de se présenter 10 minutes avant leur rendez-vous à l’heure qu’on leur a attribuée », a expliqué Julie Roy, organisatrice communautaire, lors d'un entretien avec EnBeauce.com.

S'il est préférable d’apporter son masque, Mme Roy souligne que la clinique en met à la disposition des gens qui n'en ont pas.

Le test de dépistage

« Premièrement, il y a un premier test au niveau de la gorge et de la bouche. On vient passer une tige à l’intérieur des joues pour venir chercher tout ce qu’il y a au niveau des muqueuses » explique à son tour Philippe Potvin, agent d’intervention et gestionnaire du site.

« Par la suite, on va au fond du nez avec une tige assez longue. Il faut s’attendre à ce que ça chatouille au fond du nez. C’est important que les gens sachent que cette deuxième partie du test n’est pas agréable sur le moment, mais ce n’est pas douloureux » souligne M. Potvin.

En finissant la journée, tous les tests sont acheminés en laboratoire à Lévis. Les premiers résultats sortent le soir même pendant l’analyse.

« Que ce soit positif ou négatif, la santé publique va contacter les gens. Les gens doivent s’attendent à environ 72 heures avant d’être recevoir les résultats de leur test » précise l'agent d'intervention du CISSS-CA.

La clinique mobile

Il n’y a qu’une seule clinique mobile pour la région de Chaudière-Appalaches. Elle a commencé ses activités le premier juin dans le secteur de Lévis et sert de 60 à 80 personnes par jour. La clinique est à Saint-Georges depuis lundi et le sera également mardi et mercredi.

Les prochaines destinations de la clinique mobile sont Saint-Gédéon (jeudi) et Saint-Gilles (vendredi). M. Poulin affirme que la clinique sera également de retour à Saint-Georges dans le secteur Est autour du 20 juillet.

À noter que la clinique peut desservir certains organismes qui voudraient dépister les membres de leur personnel grâce à une personne-ressource de l’équipe de dépistage se déplaçant en dehors du site.