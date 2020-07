Le Comité d’aide de Beauceville et l’Association TCC des deux rives obtiennent une aide financière de la Fondation Québec Philanthrope

Le Comité d’aide de Beauceville et l’Association TCC sont parmi les 64 organismes à se voir accorder une aide financière par la Fondation Québec Philanthrope.

Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) de la Fondation Québec Philanthrope est financé par le Gouvernement du Canada à hauteur de 350 M$ pour soutenir les populations à travers le Canada qui sont touchées de manière disproportionnée par les effets de la COVID-19.

Au terme de son déploiement du fonds, lequel a été lancé le 19 mai dernier, un montant de plus de 2, 2 M$ a été accordé à 64 organismes pour soutenir les populations vulnérables de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de leurs environs, et ce, dans tous les secteurs d’activités.

Le Comité d’aide de Beauceville et l’Association TCC des deux rives sont les deux organismes de la région beauceronne qui ont pu profiter de cette aide financière.

Comité D'Aide de Beauceville

Selon la page Facebook, de l’organisme, le Comité D'Aide de Beauceville est un organisme à but non lucratif dont l'objectif premier est de venir en aide aux moins bien nantis de Beauceville, ainsi qu'aux personnes vivant un divorce ou des difficultés suite à un incendie. Les bénévoles récoltent de l’argent, de la nourriture ou des biens matériels de nécessité pour les individus dans le besoin et offre également un service d’écoute et de relation d’aide.

L’Association TCC des deux rives

Selon le site web de l’organisme, l’Association TCC des deux rives a été fondée en 1989 et a pour mission d’offrir du soutien aux personnes victimes d’un Traumatisme cranio-cérébral ainsi qu’à leur entourage leur permettant de maintenir et d’améliorer leurs conditions de vie. Elle offre des services de soutien à domicile, de répit aux proches aidants, de soutien psychosocial et organise plusieurs activités pour les personnes ayant un traumatisme sévère ou modéré.

Fondation Québec Philanthrope

La Fondation Québec Philanthrope agit en partenariat avec les Fondations communautaires du Canada, Centraide United Way Canada et la Croix-Rouge canadienne pour répondre à des besoins d’inclusion sociale et d’amélioration de la qualité de vie des populations vulnérables dans le présent contexte.