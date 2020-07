Martin Carpentier: Quel est le rôle du coroner après l'enquête policière?

Le 22 juillet, l'inspecteur-chef de la Sûreté du Québec, Guy Lapointe, a annoncé que l’enquête policière liée aux décès de Norah et de Romy Carpentier ainsi qu'à celui de leur père, Martin Carpentier. Quel est maintenant le rôle du coroner dans l’investigation?

Le Bureau du Coroner explique que les coroners et les policiers, même s'ils travaillent en étroite collaboration, n'ont pas le même rôle et ne sont pas régis par les mêmes lois. Les coroners ne peuvent se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d'une personne.

Le but de leur investigation n'est pas de mener à un procès, mais d'apporter des réponses sur les éléments qui ont conduit au décès, le tout dans une optique de prévention.

Les coroners interviennent systématiquement lorsqu'un décès survient par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes.

Leur investigation a d'abord pour but d'identifier formellement la personne décédée. Elle vise également à déterminer le plus précisément possible la date et le lieu du décès ainsi que les causes probables et les circonstances.

Dans les heures suivant la découverte d'un corps, le coroner ordonne les expertises qu'il juge nécessaires afin de bien mener son investigation. Un examen attentif du corps permet de répondre à plusieurs questions sur le moment du décès et la façon dont la personne est décédée.

Sophie Régnière est la coroner et avocate mandaté de faire la lumière sur les éléments qui ont mené aux décès de Martin Carpentier et de ses fillettes.

Le Bureau du Coroner rappelle qu’il est important de savoir que le processus d'investigation du coroner est confidentiel jusqu'à la diffusion de son rapport final qui lui, est public.