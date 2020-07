Des centres d'hébergement reconnaissants envers la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Les responsables des Comités de résidents et des bénévoles des CHSLD de la Beauce remercient la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) de son appui diversifié et constant.

« À chaque année, depuis 2015, à l’époque où il y a eu regroupement des fondations du centre hospitalier et des CHSLD/CLSC de la Beauce et implantation du CISSS de Chaudière-Appalaches, la Fondation Santé Beauce-Etchemin consent près de 10 000 $ dollars pour soutenir les aînés et briser leur isolement », explique Michel Beaulieu, qui a été le premier à occuper le siège maintenant dédié aux CHSLD au sein du conseil d’administration de la FSBE.

« Ce don annuel, qui correspond à 50 $ par résident hébergé, fait une réelle différence et nous l’apprécions grandement, précise Normande Roy du CHSLD du Séminaire. Il sert à agrémenter le milieu de vie des personnes âgées en soulignant, par exemple, chaque anniversaire, en organisant diverses activités comme entre autres, la musique, la messe, les collations spéciales, le bingo. »

Évidemment, la Fondation Santé Beauce-Etchemin voit aussi, notamment comme ce fut le cas avec la campagne annuelle 2019-2020 axée sur « l’humanitude et la bientraitance dans nos CHSLD », à l’acquisition d’équipements médicaux et d’appareils de confort, sécuritaires, pour répondre aux besoins de santé de ces personnes malades.

« En mars, au moment où a débuté le confinement en raison du coronavirus, nous, nous avions déjà nos tablettes électroniques en main. Utilisées jusque là en loisir, elles sont devenues indispensables, voire essentielles, pour communiquer avec les familles. Nos animaux robotisés, achetés grâce à la collaboration des Citoyens du monde et de la fondation, ont contribué à calmer les inquiétudes et le stress de certains usagers. Malheureusement, nous avons dû interrompre les interventions thérapeutiques de Dr Clown auprès de la clientèle, un autre projet initié par la fondation. Encore merci à toute la communauté qui, par le biais de la FSBE, appuie et prend soin de nos aînés », note Pauline B. Pépin du CHSLD Richard-Busque et administratrice à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

PHOTO: De gauche à droite, Pauline Baillargeon Pépin, CHSLD Richard-Busque et administratrice à la FSBE, Michel Beaulieu, CHSLD de Beauceville et Normande Roy, CHSLD du Séminaire.