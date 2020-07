La clinique de dépistage mobile s'arrête dans la MRC Robert-Cliche

La clinique de dépistage mobile sans rendez-vous pour la COVID-19 s'arrêtera cette semaine à trois endroits sur le territoire de la MRC Robert-Cliche.

Ce service gratuit, offert par la santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches, permet d'administrer une soixantaine de tests par jour.

La clinique sera d"abord à la Halte Desjardins de Saint-Joseph-de-Beauce le mardi 28 juillet.

Le lendemain, 29 juillet, elle sera à Place Beauceville et reviendra à cet endroit le vendredi 31 juillet.

Enfin, les résidents de Saint-Jules et des environs pourront aller se faire dépister aux installations du Club Parentaide devant l'ancienne école.

Dans tous les cas, la clinique débute à 10h et se termine à 14h. Soixante tests de dépistage sont disponibles par jour. Premiers arrivés, premiers servis. Dans la mesure du possible, on recommande d'apporter sa carte d’assurance maladie.